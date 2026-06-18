Menor morre após apontar arma para policiais durante abordagem em SC

Um adolescente de 17 anos morreu durante abordagem da Polícia Militar (PMSC) em Santa Catarina nesta quarta-feira (17) após apontar uma arma de fogo para os policiais. Os agentes efetuaram disparos. O serviço de socorro foi acionado, mas ele morreu no local. O suspeito era natural do Pará e estava sendo procurado por participação em dois roubos registrados nos últimos dias em SC.

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A Polícia Militar identificou o adolescente como suspeito de estar envolvido em um roubo contra um motoboy em Navegantes e de outro crime ocorrido posteriormente em Blumenau. Durante as investigações, os policiais reconstruíram o trajeto dos suspeitos, localizaram um endereço relacionado ao primeiro caso e identificaram um dos envolvidos.

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O primeiro roubo ocorreu na segunda-feira (15), quando dois criminosos atacaram um motoboy com golpes de faca durante entrega de um lanche no período da noite. Na quarta-feira (17), a polícia também investigava um segundo roubo. Dois homens solicitaram uma corrida de Navegantes para Blumenau. Ao chegarem ao destino, no momento em que outras duas pessoas embarcavam no veículo, os passageiros anunciaram o assalto. A vítima foi atingida por diversos golpes de faca na cabeça e em região próxima à artéria carótida.



Em trabalho conjunto com a Polícia Militar de Blumenau, os policiais de Navegantes concluíram que o mesmo suspeito teria participado dos dois crimes. Após período de monitoramento, uma equipe tática foi acionada para a prisão. Durante a abordagem, o adolescente apontou uma arma de fogo para os policiais. Diante da situação, os agentes efetuaram disparos.