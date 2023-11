Menor esfaqueia irmão autista e escreve com sangue: 'Vou matar vocês'

Policiais militares foram acionados para atender um caso macabro na madrugada dessa segunda-feira (13) em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, São Paulo. Uma adolescente de 13 anos esfaqueou o irmão autista, de 24, e usou o sangue dele para escrever a seguinte mensaguem em uma porta: "Vou matar vocês".

continua após publicidade

A adolescente golpeou o irmão com a faca na região das costas. De acordo com o pai da menor, a menina cometeu a ação "sem qualquer motivo", enquanto todos estavam dormindo.

Assim que o pai entrou no quarto em que o ataque aconteceu, se deparou com o jovem com a faca cravada nas costas, além da mensagem escrita com sangue. O rapaz ferido foi levado ao Hospital de Urgência de São Bernardo e deve ser submetido a uma cirurgia.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: PM fardada se nega a ajudar jovem que era ameaçado por homem armado

A autora do ataque, por sua vez, foi apreendida pela PM. Em conversa com as autoridades, o pai da adolescente relatou que o filho é autista e “não oferece qualquer risco”. Sobre a agressora, o homem afirmou que ela estava apresentando “comportamento inconstante”, com desmaios e mudanças de humor.

De acordo com a polícia, ela demonstrou arrependimento e chorou bastante devido a isso. A menina disse que “não se lembrava de nada”.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 5º Distrito Policial de São Bernardo.

Siga o TNOnline no Google News