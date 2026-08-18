Menor esconde gravidez, tem bebê e chama PM dizendo que achou criança em terreno

A mãe da adolescente tomou conhecimento da situação e se comprometeu a prestar apoio à filha e à neta

Uma adolescente de 17 anos escondeu a gravidez da família e deu à luz uma menina em casa no sábado (15), em Araruama, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Os familiares não estavam na residência no momento do parto.

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A jovem manteve a recém-nascida escondida durante o fim de semana e, no domingo (16), sem conseguir contato com uma unidade de saúde, acionou a Polícia Militar (PM) afirmando ter encontrado o bebê em um terreno baldio após ouvir um choro.

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Os policiais foram ao local indicado, mas não encontraram a criança. Durante as diligências, a recém-nascida foi localizada dentro da própria casa da adolescente. A versão apresentada inicialmente levantou suspeitas. A polícia analisou imagens de câmeras de segurança e não encontrou registros que confirmassem os trajetos descritos pela jovem até o local onde ela alegou ter encontrado a criança.

Na segunda-feira (17), a adolescente foi levada à 118ª Delegacia de Polícia (Araruama) e revelou que era a mãe da bebê. A mãe da adolescente tomou conhecimento da situação e se comprometeu a prestar apoio à filha e à neta, segundo o delegado Evaristo Pontes. A Polícia Civil informou que a investigação segue em andamento para esclarecer as circunstâncias do caso.