Menor é suspeito de matar o pai após suposta agressão a mãe

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O adolescente de 15 anos foi apreendido e encaminhado a delegacia em São Lourenço do Oeste

Em Campo Erê cidade do estado de Santa Catarina, um homem foi morto a facadas na madrugada de domingo (24). O caso foi em uma residência no bairro Cohab, segundo a Polícia Militar (PM)

continua após publicidade .

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas por volta das 5 horas. No local encontraram um homem de 34 anos, dentro do quarto da casa com um ferimento na artéria femoral (coxa) com perda de sangue. Os bombeiros iniciaram os procedimentos , mas ele não reagiu, sendo constatada a morte.

O homem foi identificado como Dejanir dos Santos. O suspeito seria o filho adolescente de 15 anos, que segundo relatos preliminares a motivação para o crime seria as agressões constantes que a mãe sofria. Ele foi apreendido e encaminhado a delegacia em São Lourenço do Oeste.

continua após publicidade .

Menor foi liberado após passar pela central de polícia

Segundo informações da Polícia Civil, as diligências iniciais deram conta de que a conduta teria sido amparada por circunstância de legítima defesa.

Por esta razão, após atendimento do Ministério Público e decisão do Poder Judiciário, o adolescente foi liberado ainda em regime de plantão.

continua após publicidade .

A polícia informou ainda que investigação continuará sob sigilo, até a completa apuração dos fatos.

* Com informações Corpo de Bombeiros e Campo Erê.com

Siga o TNOnline no Google News