Menino vira 'meme' ao pintar relíquia da família com spray; veja vídeo

O pequeno João Miguel, de apenas seis anos, aprontou, mas aprontou mesmo, tanto que sua 'arte' foi parar nas redes sociais e está viralizando. O menino, com o intuito de querer "viajar em um fusca preto", tentou pintar sozinho a relíquia da família na última semana com uma lata de spray. Devido à repercussão nas redes sociais, a criança recebeu um convite especial (leia no final da matéria).

A madrinha de João Miguel, Talyta Escobar, de 36 anos, afirmou que o carro pertence ao seu marido, Tenilas Dias, e fica estacionado no quintal da residência em que vivem, em Amambai, no Mato Grosso do Sul. Inclusive, o fusca tem placas pretas, utilizadas para indicar que o veículo tem mais de 30 anos e que possui suas características originais.

A família pegou o pequeno no flagra e gravou a situação. As imagens foram publicadas no Instagram e já somam diversas curtidas e comentários.

“Ele foi dormir com o pai dele e nós ficamos na parte da frente de casa, onde fica o salão (de beleza). Quando levantou, o pai achou que ele viria pra frente ficar com a gente, mas ele foi pro quintal”, disse a madrinha.

Assista. Atenção! Alerta de fofura🥰

Depois que João foi pego "com a boca na botija", o menino foi instruído a ir até o tio, que é proprietário do Fusca, para se desculpar. Veja:

Por se tratar de uma relíquia, a família limpou o veículo e o enviou para profissionais cuidarem da pintura. “Nós limpamos e mandamos polir porque é um item de coleção. O que ele tem de inteligente, esperto, ele tem de arteiro”, brincou Talyta.



Como o vídeo viralizou nas redes sociais, João Miguel recebeu um convite espacial: ir a uma reunião de fuscas no dia 22 de julho, em Campo Grande, para andar em um fusca preto. A criança foi convidada pela Confraria do Fusca.

Com informações do G1.

