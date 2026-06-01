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Menino trancado passa a madrugada sozinho, pede socorro de sacada em SC

Caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (1º) no Oeste de Santa Catarina; mulher disse à polícia que havia prometido voltar cedo para casa

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 17:08:43 Editado em 01.06.2026, 17:08:37
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Menino trancado passa a madrugada sozinho, pede socorro de sacada em SC
Autor Foto: Ilustrativa/PMSC

Uma criança de 10 anos mobilizou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar na madrugada desta segunda-feira (1º) ao pedir socorro da sacada de um apartamento em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O menino, que estava sozinho e trancado no imóvel localizado no bairro Santa Maria, ficou assustado com a ausência prolongada da responsável. Vizinhos ouviram os gritos de ajuda durante a madrugada e acionaram as autoridades. A mulher, que havia saído na noite anterior, foi presa em flagrante pelo crime de abandono de incapaz.

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Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram que o garoto estava sem a supervisão de um adulto. Em relato aos agentes, a criança explicou que a responsável havia saído no início da noite com a promessa de retornar mais cedo, o que não aconteceu. O pânico de passar a madrugada sozinho motivou o menino a buscar socorro pelos limites do apartamento.

Após diversas tentativas de contato por telefone feitas pela guarnição, a mulher atendeu e retornou ao endereço. Ela admitiu às autoridades que deixou a criança sozinha na residência para comparecer a um evento. Diante da confissão e do cenário de vulnerabilidade, a responsável recebeu voz de prisão no local e foi conduzida à Central de Plantão Policial para a realização dos procedimentos legais. O Conselho Tutelar assumiu o acompanhamento imediato da ocorrência, adotando as medidas de proteção necessárias para garantir a segurança e o bem-estar do menino.


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