Menino sofre parada cardíaca e morre após ingerir energético

No dia 16 de abril, um menino precisou ser levado às pressas para um hospital após passar mal. De acordo com as informações do site Mirror, a criança havia ingerido energético na casa da avó, momentos antes de se sentir mal. O caso ocorreu em um município do México.

A vítima havia pego um copo com a bebida que estava sob a mesa. Na unidade médica, os profissionais de saúde diagnosticaram que o garoto sofreu uma intoxicação. A criança teve uma parada cardíaca e ficou uma semana internada em coma, e, posteriormente, teve morte encefálica.

O caso alarmou especialistas, que alegaram que o consumo de energético por crianças há diversos riscos.

Até o momento não foi confirmado se a criança tinha outra doença ou condição antes de consumir o produto, ou como isso teria afetado seu corpo.