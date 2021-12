Da Redação

Menino sofre descarga elétrica ao utilizar celular na tomada

Um adolescente, de 12 anos, morreu depois de sofrer uma descarga elétrica em Alexânia, Goiás. O caso ocorreu no último sábado (18), quando o garoto utilizava um celular que estava conectado à tomada.

continua após publicidade .

O garoto estava mexendo no celular, que estava carregando com o auxílio de uma extensão, nos fundos de casa.

Familiares teriam ouvido um forte barulho. A vítima teria sido arremessada a alguns metros do local onde carregava o aparelho.



continua após publicidade .

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, porém, quando chegaram no local, a vítima já havia entrado em óbito. O menino estava em uma chácara, na zona rural do município, quando foi eletrocutado.

O corpo do adolescente, identificado como Max Willyan dos Reis Gomes, foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).