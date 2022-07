Menino se veste de Chucky e assusta vizinhos nos Estados Unidos; veja

Da Redação

O boneco Chucky é conhecido pela saga de filmes "Brinquedo assassino"

Andar pela rua deveria ser algo tranquilo, uma atividade normal do cotidiano de todos. No entanto, alguns moradores da cidade de Pilson, no estado do Alabama, nos Estados Unidos, passaram por um sufoco no início deste mês de julho.

Um garoto de cinco anos de idade se vestiu com a fantasia do boneco Chucky, conhecido pela saga de filmes "Brinquedo assassino", saiu para passear pelas ruas da cidade, e quase "matou" algumas pessoas que o avistaram.

A criança identificada como Jackson Reed chamou a atenção, principalmente, de uma moradora que passava pelo local na hora do passeio incomum. Ela fotografou o menino e publicou nas redes sociais dizendo: "Queridos pais com o filho fantasiado de Chucky em Pinson, peguem seu filho! Eu quase tive um ataque cardíaco".

Britnee Reed, mãe de Jackson, concedeu uma entrevista à uma emissora de TV local, a WHDN, e contou que estava trabalhando quando um colega lhe mostrou as fotos que estavam circulando nas redes e brincou que "esse tranquilamente seria seu filho".



A mulher teria olhado para a foto, aproximado e percebido que realmente era seu filho. "Ele se veste com fantasias diferentes durante a semana. Ele adora fazer as pessoas rirem", contou a mãe do garoto.

Apesar da fala da mãe de que a criança deseja apenas se divertir, se deparar com essa cena no meio da rua de fato deve ser uma experiência assustadora, principalmente, para aqueles que têm medo do boneco assassino.

fonte: Reprodução/Redes Sociais

Fonte: Informações g1.





