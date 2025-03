Menino se emociona ao ver anjo enquanto adorava a Deus; vídeo

As imagens viralizaram nas redes sociais

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um missionário da Igreja Assembleia de Deus de Parnamirim, no Paraguai, utilizou as redes sociais para compartilhar um vídeo emocionante. Cristiano Urbano compartilhou um vídeo de seu filho, o pequeno Eliaquim Emmanuel, de 9 anos, que diz ter visto um anjo enquanto orava na sala de casa. As imagens viralizaram na internet.

continua após publicidade

O missionário explicou que estava no terraço de casa, quando o filho começou a chorar após louvar a Deus. O pai, então, perguntou ao menino o que havia acontecido, e a criança disse: “Eu adorei a Deus ali e vi um anjo, eu quero ter a vida eterna”, contou em lágrimas, de joelhos no chão.

Assista:

continua após publicidade

TNOnline TV

“Eu estou emocionado! Ele estava voando e me assistindo cantar para Deus, e depois ele foi embora. Eu acabei de ver um anjo, eu acabei de ver um anjo! Eu estou muito feliz”, declarou o menino.

continua após publicidade

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos



O pai perguntou ao menino se estava falando a verdade e ele confirmou que teve uma visão espiritual. “Eu vi ele na janela, papai. Isso é um milagre”, afirmou.

A publicação reuniu diversos comentários de fiéis. Muitos destacaram que a palavra está se cumprindo.

continua após publicidade

“A palavra de Deus se cumprindo, os jovens terão visões!”, comentou uma mulher. Outra usuária escreveu: “Deus tem se mostrado para as crianças, muitas crianças tendo uma experiência com Deus”.

No Instagram, os pais de Eliaquim testemunharam que o filho gosta de louvar a Deus na igreja e é um verdadeiro adorador.

Com informações do site Guia-me.

Siga o TNOnline no Google News