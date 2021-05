Menino que pintava quadros para pagar tratamento morre

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Na tarde da última terça-feira (18), um menino de 13 anos morreu vítima da Covid-19. Daniel Neves foi diagnosticado com rins policísticos e fibrose hepática quando tinha oito meses de vida e, para bancar o tratamento, o garoto decidiu pintar quadros. Daniel era de Guanambi, município da Bahia.

A morte do garoto foi confirmada pela família por meio das redes sociais. Daniel precisou ficar 13 dias internado por conta do novo coronavírus, porém o menino não resistiu à doença. “Daniel foi um anjo, um espírito de luz enviado por Deus!”, diz a postagem. “Que Deus te receba com muitas tintas, lápis, pastéis, canetinhas, anjos e cores, grande artista!”.

No ano de 2015, os rins de Daniel pararam de funcionar e ele teve que fazer hemodiálise. O garoto passou a pintar telas depois que sua prima comprou algumas para ajudá-lo a passar o tempo. Entretanto, dois anos depois, Neves realizou uma exposição, em Salvador, com algumas de suas obras. Desde o princípio, o objetivo do menino foi de juntar dinheiro para custear seu tratamento.

