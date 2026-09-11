Menino que fumava 40 cigarros por dia aos dois anos reaparece; veja como ele está hoje

O indonésio Ardi Rizal, que chocou o mundo em 2010 ao ser registrado fumando até 40 cigarros por dia quando tinha apenas dois anos de idade, reapareceu aos 18 anos ostentando uma rotina completamente transformada. Livre da dependência da nicotina, o jovem surpreendeu o público ao revelar que adotou hábitos rigorosos de saúde, fundamentados em uma dieta à base de peixes e verduras para manter o peso adequado. Em entrevistas recentes, ele tem reforçado a importância de estabelecer uma disciplina saudável como passo fundamental para o abandono definitivo de vícios.

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O caso de Rizal ganhou repercussão global na época devido às imagens impactantes da criança, ainda de fraldas, tragando cigarros. A dependência extrema teve início após o menino receber o primeiro cigarro do próprio pai, passando depois a recolher os itens do chão. A situação era tão grave que, quando a família tentava restringir o acesso ao tabaco, a criança apresentava severos ataques de raiva e chegava a bater a própria cabeça.





Foto: Reprodução/ Record TV Foto: Reprodução/ Record TV

O nível de alerta em torno da saúde do garoto mobilizou as autoridades locais, resultando na intervenção direta do Ministério do Empoderamento da Mulher e da Proteção Infantil da Indonésia. A partir desse momento, Ardi Rizal foi submetido a um intenso processo de reabilitação com ajuda profissional, aprendendo a lidar com as crises de abstinência e os períodos de ansiedade. Durante o tratamento, o garoto chegou a transferir a compulsão do tabagismo para a comida, enfrentando episódios de alimentação descontrolada que também exigiram acompanhamento especializado contínuo, até que ele conseguisse estabilizar sua saúde e alcançar o atual estilo de vida.