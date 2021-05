Menino pega cartão da mãe e gasta R$ 15 mil em picolés

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A ação astuta de uma criança deixou uma mãe com dor de cabeça após ver a fatura do cartão de crédito nos Estados Unidos. Um menino de 4 anos gastou cerca de US$ 3 mil dólares, que é aproximadamente R$ 15 mil, em picolés.

Uma encomenda que não podia ser devolvida chegou a residência da família. Foram mais de 900 picolés do desenho favorito do garoto, que é Bob Esponja.

O menino utilizou o cartão da mãe, sem ela ter conhecimento, e realizou a compra em um site de e-commerce. Amigos e vizinhos estão fazendo uma vaquinha para ajudar a cobrir o gasto.