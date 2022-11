Menino pede para caixa de loja fingir ser sua mãe e evita sequestro

Um menino, de 10 anos, morador da Pensilvânia, nos Estados Unidos, conseguiu se safar de um sequestro com uma estratégia corajosa. Ele estava voltando da escola em Pottstow, no dia 11 de novembro, quando uma mulher começou a segui-lo, segundo o canal ABC. Ele acabou pedindo para uma mulher fingir ser sua mãe.

Sammy Green contou que a mulher tentou atrair Sammy para uma loja de conveniência próxima. “Ela estava tipo: ‘Eu estou indo para Wawa, você está indo para lá? O que você vai fazer em Wawa? Onde está sua família?'”, relatou ele.

Como não conhecia a mulher, o aluno da quarta série entrou na loja Dani Bee Funky e falou com uma funcionária do caixa, chamada Hannah. Ele pediu para que a jovem de 17 anos agisse como se fosse a mãe dele. Imagens de câmeras de vigilância mostraram a mulher parada na porta da loja, como se estivesse esperando por Sammy.

Hannah então caminha calmamente até a entrada, colocando-se entre Sammy e a mulher, e tranca a porta. “Estou muito orgulhoso dela”, informa a dona da loja, Dani Small, à ABC 6. “Hannah é uma jovem de 17 anos. Ela fez tudo corretamente.” O pai de Sam se disse aliviado por seu filho seguir o conselho que ele havia lhe dado anteriormente sobre o que fazer naquele mesmo cenário.

“Quando estávamos assistindo ao vídeo, eu chorava toda vez, por ver meu filho procurando, temendo por sua vida”, disse Sam Green. A polícia conseguiu rastrear a mulher envolvida e agora ela está recebendo assistência de saúde mental e nenhuma acusação formal foi feita, de acordo com a ABC 6.

Informações da Banda B.

