Menino nasce com 5,3 quilos e 55 centímetros

Quando ficou grávida, Carla Puma Santos, 23 anos, não imaginou que teria um “super bebê”. O apelido carinhoso foi dado ao filho, Valentim Puma Eler, assim que nasceu na última sexta-feira (6/8), em Santa Catarina, pesando mais de 5 quilos.

O menino nasceu saudável, em uma cesariana realizada no Hospital Santa Teresinha, em Braço do Norte, no sul do estado. Valentim e a mãe receberam alta médica dois dias depois, no domingo (8/8).

“Ainda sem superpoderes, mas pesando 5,384 quilos e medindo 55 cm, nasceu na manhã desta sexta-feira, 6 de agosto, às 8h40min, o super Valentim Puma Eler”, informou o hospital pelas redes sociais.

Segundo a equipe, o tamanho do menino impressionou os pais e toda a equipe da maternidade. “Valentim é um dos maiores bebês nascidos no HST nos últimos anos”, afirmou a maternidade.

No histórico da família, já havia outros casos de bebês avantajados. “Somos de família grande e o Valentin veio para representar”, disse o pai do bebê, Eduardo Eler, 23 anos.

Carla contou que esperava por um bebê grande, mas a família ficou surpresa ao conhecer Valentim. Ela teve uma gestação tranquila, sem problemas de saúde.

