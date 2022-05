Menino morre eletrocutado ao tentar abrir porta de geladeira

Da Redação

Uma criança, de 10 anos, sofreu uma descarga elétrica ao tentar abrir a porta de uma geladeira e morreu, na manhã de quinta-feira (12). O caso ocorreu na residência em que a vítima morava, em Jaguaruana, Ceará.

De acordo com a informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o menino, identificado como Luan Victor Marques, foi eletrocutado após tocar na geladeira.

Luan chegou a ser levado para o Hospital Maternidade Nossa Senhora da Expectação, porém, não resistiu.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada e registrou um boletim de ocorrência. O caso é investigado.

A prefeitura municipal de Jaguaruana informou que o garoto era aluno da Escola Edith Moreira Barreto e se solidarizou com a morte do menino.



"Consternados enviamos condolências a todos que sentem a dor de sua partida triste que interrompe a singeleza de uma criança", se manifestou a gestão municipal, em nota.

A escola também lamentou a morte da criança.

"É com extrema tristeza que a família da Escola Edith Moreira Barreto vem por meio deste expressar nossos sinceros sentimentos a toda família do nosso aluno Luan Victor Marques, pela partida repentina do mesmo. Que Deus com sua infinita bondade o receba em seus braços é console o coração de todos que choram a sua partida".