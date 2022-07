Menino morre ao atirar na cabeça com arma que encontrou na cozinha

Da Redação

O menino não resistiu ao ferimento e morreu no local

Uma tragédia foi registrada na noite dessa segunda-feira (11) em Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. De acordo com a polícia, um menino, de 9 anos, encontrou uma arma de fogo em cima do armário da cozinha e acabou efetuando um disparo contra a própria cabeça.

No momento em que o acidente aconteceu, a mãe do garoto estava na sala assistindo televisão e, alguns momentos antes, o menino também estava com ela, mas disse que iria à cozinha pegar algo para comer. O pai do garoto estava deitado no quarto.

Depois de alguns instantes, os pais ouviram o barulho de um disparo. A mãe relatou que eles encontraram a criança caída no chão, ensanguentada, com um tiro na região da cabeça. O pai levou o menino imediatamente ao hospital, mas, por conta da gravidade do ferimento, ele não resistiu.

As autoridades também informaram que o armamento pertence ao pai do garoto, que se enquadra na categoria CAC (caçador, atirador e colecionador). Em depoimento, ele disse que havia guardado a arma em cima do armário da cozinha com o carregador, porém, não havia projétil na câmara. Além disso, ela estaca com a trava de segurança.

O pai afirmou que “acha que o filho tenha dado o golpe para alimentar a arma, bem como tenha destravado a pistola”. Ao ser questionado se ensinou o filho a manusear a arma, ele negou.



O caso foi registrado na delegacia de Ferraz de Vasconcelos como homicídio e omissão de cautela, conforme o Estatuto do Desarmamento, e será investigado.

Com informações do g1.

