Menino fica com rosto dilacerado ao ser atacado pelo cachorro da babá

O menino permanece internado para observação

Uma criança sofreu diversos ferimentos no rosto depois de ser atacada pelo cachorro da babá, em São Vicente, no litoral de São Paulo. O ataque aconteceu momentos depois de a mãe da vítima, Kawany da Silva, de 21 anos, deixar o menino na casa da cuidadora para ir ao curso de enfermagem.

De acordo com a mulher que cuida do garoto, identificado como Théo Lemos, o cão de estimação dela, que é uma mistura de labrador com pastor alemão, pulou sobre a criança assim que um portão que dá acesso ao interior do imóvel foi aberto. A mãe da vítima acredita que o animal tenha atacado por ciúme, pois ele não pode entrar na casa.

O ataque resultou em ferimentos na orelha e na bochecha de Théo.

A mãe contou ter sido abordada ainda na rua babá, que correu para informar o ocorrido e acompanhou o atendimento médico prestado à vítima. “Alguns dizem que ela [a babá] tem que arcar com tudo, que é culpada, mas foi uma fatalidade. Ela não teria condições financeiras, assim como eu não tenho, para arcar com os custos hospitalares”, ressaltou Kawany.

O menino precisou ser submetido a uma cirurgia que custa mais de R$ 6 mil. Ainda conforme Kawany, embora o filho já tenha passado pelo procedimento médica, ainda é necessário permanecer no hospital. “Ele está internado no leito de enfermeira em observação e recebendo dois tipos de antibióticos, remédios para as dores e outras assistências. A alta pode levar de sete a 14 dias”.

O estado de saúde do menino é estável.

Com informações do G1.

