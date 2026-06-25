Menino encontra pedra preciosa em local citado na Bíblia onde Jesus teria realizado milagres

Um menino de 12 anos encontrou uma pedra preciosa em uma região de Israel mencionada no Novo Testamento e associada aos milagres de Jesus Cristo. A descoberta ocorreu no Parque Nacional de Korazim, próximo ao Mar da Galileia, e foi anunciada neste mês pela Autoridade de Natureza e Parques de Israel.

Korazim está localizada a cerca de três quilômetros ao norte de Cafarnaum, antiga vila de pescadores considerada um importante centro do ministério de Jesus Cristo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A pedra foi encontrada por Alon Horowitz, estudante da Escola Primária Regional Ramat Korazim, durante um programa de escavação comunitária realizado com outros alunos.

“Depois de três dias de escavação, cerca de dez minutos antes de terminarmos, eu estava cavando com minha espátula e, de repente, vi algo azul, redondo e especial. Peguei o objeto e o mostrei ao arqueólogo. Quando entendi que era algo raro, senti-me muito feliz e orgulhoso”, relatou o garoto em comunicado divulgado pela Autoridade de Natureza e Parques de Israel.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Reprodução/Autoridade de Natureza e Parques de Israel Foto: Reprodução/Autoridade de Natureza e Parques de Israel

Imagens divulgadas pelas autoridades mostram que a joia possui um pequeno tamanho e um marcante centro azul-claro. Segundo os especialistas, a peça data do século VI d.C.

De acordo com o arqueólogo Achia Kohn-Tavor, diretor das escavações em Korazim, o objeto é uma variedade rara de ágata, considerada um artigo de luxo durante as eras romana e bizantina.

“Ela foi encontrada dentro de uma propriedade rica, o que sugere que pertencia a um membro de uma família abastada. Os arqueólogos acreditam que ela poderia ter pertencido tanto a um homem quanto a uma mulher”, explicou o pesquisador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A descoberta reforça a importância arqueológica da região de Korazim e do entorno do Mar da Galileia, áreas que atraem estudiosos e peregrinos por sua ligação histórica com os relatos bíblicos sobre a vida e os ensinamentos de Jesus.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

