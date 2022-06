Menino é encontrado vivo dentro de esgoto após uma semana desaparecido

Da Redação

Após ficar oito dias desaparecido, um menino, de 8 anos, foi encontrado vivo dentro do esgoto em Oldemburgo, na Alemanha. A criança, identificada como Joe, foi localizada no interior do canal de drenagem perto da casa de seus pais. Com informações do g1.

O jovem foi localizado após um pedestre ouvir um “gemido suave”, vindo de uma tampa de bueiro por volta das 6h20 do último sábado (25). O transeunte ligou para os serviços de emergência e os socorristas encontraram o menino após a retirada da tampa de proteção.

De acordo com o pai da vítima, que não foi identificado, o menino estava bem apesar das circunstâncias.

"Eu só quero agradecer a todas as pessoas que procuraram, mesmo que não tenham encontrado Joe, mas a todas as pessoas envolvidas, obrigado, obrigado, obrigado. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Joe está indo bem de acordo com as circunstâncias, todo o resto será resolvido", disse o pai da criança.

Uma investigação policial foi aberta, desde o desaparecimento do menino. Os investigadores querem, a partir da localização de Joe, descobrir como ele entrou no canal. Segundo um porta-voz da polícia, ele não conseguiria levantar a tampa do bueiro por causa do peso.

A polícia afirmou ainda que todo o sistema de esgoto está sendo examinado com câmeras para tentar entender como o jovem entrou no local.

