Menino de São José dos Campos que adora 'uma faxina' faz sucesso na internet

"O bebê aposentado". Esse é o apelido que o pequeno Bento Pasquarelli, de 2 anos, de São José dos Campos, interior de São Paulo, ganhou e viralizou nas redes sociais. Nos vídeos curtos publicados no Instagram e no TikTok da mãe, Camile Pasquarelli, ele aparece se divertindo com panos, borrifadores, vassouras e rodos.

O hábito de limpar a casa e brincar com materiais de limpeza, sempre usando um look "mais adulto", tem encantado os seguidores. Bento tem ainda outros costumes inusitados para crianças da idade dele, como tomar chá e visitar a feira da cidade.

Camile contou que a ideia surgiu de suas próprias seguidoras. À princípio, ela não se ligou, mas depois viu que tinha potencial e investiu.

"Sempre gostei de comprar roupinhas para o Bento em brechó. Então comprava, e ainda compro, coletes, por exemplo. Aí, uma vez, uma seguidora comentou assim, há um ano: Nossa, ele se veste como um aposentado. Reparei nesses comentários mas não tinha dado muita atenção. Uma vez, publiquei um vídeo dele varrendo a casa, aí falaram: Gente, além dele se vestir como um aposentado, ele se comporta como um aposentado". Minha ficha caiu e eu pensei: Meu Deus, o bebê aposentado (risos)", contou.

A partir daí, Camile começou a publicar conteúdos do pequeno Bento com mais frequência. "Comecei a postar vídeos falando do bebê aposentado e meio que viralizou esse nome (risos). As pessoas se divertem demais, são muito queridas. Não sofro com hate. É uma comunidade muito engajada e unida. Nunca iria imaginar que o bebê aposentado faria tanto sucesso. Até hoje minha ficha demora muito a cair. Deu um boom no meu Instagram e TikTok graças ao bebê aposentado (risos)" , disse.

As publicações divertidas do Bento ultrapassam a marca de um milhão de visualizações. As contas somam juntas mais de 800 mil seguidores e cerca de 20 milhões de curtidas.

De acordo com Camile Pasquarelli, não há um roteiro ou preparação para gravar os conteúdos. É tudo muito natural, um momento de brincadeira que é registrado pela família.

"As ideias são livres e orgânicas. Não tem um roteiro, nada programado. Filmo o nosso dia a dia. A partir dos vídeos que filmo, crio os vídeos curtos. Não é nada ensaiado, pois Ben só tem 2 anos, não tem como programar algo com uma criança de dois anos. Até tem horário, porque ele vai para a escola à tarde e de manhã, fica em casa brincando", explica.

"Brinco com ele e filmo as nossas brincadeiras, o nosso o dia a dia mesmo. Ele sempre está se divertindo. Quando vejo que algo não está sendo divertido para ele, não filmo. É algo muito natural. Acho que é por isso que faz tanto sucesso. Porque é tão simples e natural. Nada forçado. E eu sempre prezo pelo bem-estar do meu filho. Não o exponho quando está triste, chorando, porque é um conteúdo para alegrar as pessoas", ressalta a mãe de Bento.

Festa com tema aposentadoria

A festa de 2 anos de Bento, em janeiro deste ano, teve como tema aposentadoria e contou com enfeites que faziam referências às coisas mais presentes na vida dos idosos, como o INSS.

"A lembrancinha de aniversário para as crianças foram vassouras e rodos. Ele queria espalhar essa palavra da faxina pelo mundo", lembrou Camile.