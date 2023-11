Menino de dois anos morre após ser esquecido em van escolar

Uma criança de dois anos morreu após ser esquecida dentro de uma van escolar, por quase dez horas, na Zona Norte de São Paulo. O caso ocorreu na Vila Maria, nesta terça-feira (14) quando o motorista e uma auxiliar foram presos pela Polícia Civil por homicídio. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo (CGE), a tarde de terça registrou forte calor, com termômetros em torno dos 37,3°C, e os menores valores de umidade relativa do ar próximos aos 21%. A Defesa Civil tinha decretado estado de alerta na capital.

À TV Globo, a avó da criança Luzinete Rodrigues dos Santos detalhou que o neto Apollo Gabriel Rodrigues foi colocado na van para ir à creche por volta das 7h, mas não foi deixado na unidade. À tarde, o menino deu entrada no Hospital Municipal Vereador José Storopolli, no Parque Novo Mundo, sem vida, por volta das 16h20.

O boletim de ocorrência do caso registrou que o motorista deixou as outras crianças nas escolas e foi até um estacionamento, onde parou o veículo. Horas depois, ele voltou e se deparou com Gabriel no banco, já desacordado. Uma auxiliar o ajudava durante o processo. A suspeita da polícia é de que o garoto morreu por conta do calor. Os laudos deverão apontar a causa.

"Deixou a perua no estacionamento, num calor terrível, como hoje, só foi perceber [que o menino ainda estava atrás] na hora de entregar as crianças. Eles não tiveram culpa, mas foi irresponsabilidade. Minha filha quer Justiça. Quem cuida de criança tem que ter o máximo de responsabilidade", disse a avó em reportagem do G1.

