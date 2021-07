Menino de dois anos é morto por bala perdida no estado do Rio

Da Redação

Um menino de dois anos morreu atingido por uma bala perdida em Barra Mansa, município no sul do Rio de Janeiro, na noite do sábado, 24. A criança estava na rua com os pais quando um rapaz chegou de carro e começou a atirar na direção de um desafeto. Uma das balas atingiu o menino, que chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

Segundo a Polícia Militar, várias crianças brincavam na rua Geraldo de Paula, no bairro Paraíso de Cima, onde também havia adultos na calçada. Por volta das 20h, um homem chegou de carro e disparou vários tiros na direção de Anderson Leite Antero Miranda, de 21 anos, que foi baleado. Um dos tiros atingiu Ycaro Miguel Sigilião dos Santos, que estava com os pais. O atirador conseguiu fugir e não havia sido identificado até a publicação desta reportagem.

Atingido na cabeça, o menino de dois anos foi levado à Santa Casa de Barra Mansa, onde acabou morrendo. A instituição informou que "a criança chegou ao hospital com parada cardíaca e que foi realizado procedimento para reversão do quadro. Porém, ela não resistiu e faleceu ainda na noite de sábado, às 20h57".

Alvo original dos tiros, Miranda foi levado ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda (cidade vizinha a Barra Mansa), onde, até a noite do domingo, 25, estava internado em estado gravíssimo.

O caso é investigado pela 90ª DP (Barra Mansa), que tenta identificar o atirador.