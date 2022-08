Menino de 8 anos morre após cair em buraco no interior de MG

Da Redação

O menino de 8 anos que foi resgatado após ficar mais de 18 horas preso em um buraco da cidade de Carmo do Paranaíba, a 372 km de Belo Horizonte, não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta segunda-feira (22). A morte de Pedro Augusto Ferreira Alves foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo o tenente-coronel Thiago Lacerda Duarte, comandante do 12º Batalhão de Bombeiros Militar em Patos de Minas, a criança foi retirada inconsciente do local e com suspeita de parada cardiorrespiratória. Ela foi levada por uma ambulância até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Carmo do Paranaíba, onde foram realizadas as técnicas de reanimação. Porém, o menino não resistiu e o óbito foi constatado na unidade de saúde.

O menino caiu no buraco de pelo menos 6 metros de profundidade, na tarde de domingo (22), quando os Bombeiros foram acionados. No local, há uma obra e, em princípio, o terreno não estaria cercado ou sinalizado.

Durante o resgate, a criança estava consciente e chegou a conversar com os militares. A instabilidade do solo fez com que o resgate da vítima fosse mais difícil e demorado, uma vez que havia risco de desabamento de terra.

"O lugar é uma área de aterro com solo instável e precisou ser escorado gradualmente à medida que os militares avançavam no acesso à criança", relatou a corporação.

Com informações: R7

