Menino de 7 anos pede carne em cartinha para Papai Noel

Uma cartinha de Natal está viralizando nas redes sociais. O bilhete feito por um menino de sete anos traz um pedido um pouco diferente: o pequeno Hector, morador de Arroio Grande, Rio Grande do Sul, pede carne ao Papai Noel.

"Papai Noel, meu sonho é ganhar uma carne para passar com a minha família", escreveu o menino.



De acordo com a mãe da criança, Patrícia Froz de Braz, de 35 anos, o filho aprendeu a escrever recentemente e, durante uma tarefa da escola, ele foi incentivado pela professora a escrever uma cartinha no começo de dezembro.

"É de chorar, o coração não aguenta", diz a mãe de Hector.

Ao se deparar com o pedido do filho, Patrícia publicou uma foto da carta nas redes sociais, o que gerou uma corrente de solidariedade de moradores da região. Segundo ela, o menino demostra desde pequeno ser solidário e preocupado com as pessoas ao seu redor.

Conforme Patrícia, Hector é "louco por churrasco", mas a situação financeira dos últimos meses, aliada ao aumento do preço do produto, dificultou o consumo da família. A última vez que a família comeu carne vermelha foi no Natal de 2020.

Mas, ao divulgar a foto na internet, a mulher recebeu diversas mensagens, ligações, visitas e até transferências bancárias de pessoas desconhecidas.

A família sofre com problemas financeiros desde o início da pandemia de Covid-19. Eles tiveram a luz da casa desligada recentemente por falta de pagamento. A água também seria cortada, porém, isso não aconteceu graças a ajuda de amigos e vizinhos da família.

Patrícia relatou que não pode trabalhar por conta de uma hérnia. Então, o marido dela e a filha tentam sustentar a casa fazendo bicos.

As informações são do G1.