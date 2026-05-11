Menino de 7 anos morre após vento arremessar brinquedo inflável em que ele estava

Um menino de sete anos morreu e outras três crianças ficaram feridas após um brinquedo inflável ser arremessado por uma forte rajada de vento na cidade de Hamme, na Bélgica. O acidente aconteceu no último sábado (9), durante a realização de um torneio de futebol juvenil. A vítima, identificada como Jean Kylian Essombe, brincava no equipamento quando foi lançada pelo campo devido à ventania. Durante a queda, o menino colidiu violentamente contra uma cerca e sofreu ferimentos gravíssimos.

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Equipes de socorro foram acionadas no local e encaminharam a criança inicialmente ao hospital AZ Sint-Blasius. Diante da gravidade clínica, Jean precisou ser transferido para a unidade médica UZ Gent, mas não resistiu aos ferimentos e morreu poucas horas depois, enquanto a equipe médica tentava reanimá-lo. As outras três crianças atingidas no incidente também foram levadas ao hospital para exames e avaliação médica. Segundo a imprensa local, o menino de sete anos estava no evento para acompanhar o irmão mais velho, que atua na equipe sub-10 do clube KFC Wambeek-Ternat. Mais cedo, a própria vítima já havia participado de outra competição pela mesma agremiação esportiva.

As autoridades da região abriram uma investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente. O principal foco da polícia é apurar se o brinquedo inflável estava devidamente ancorado ao solo e se todas as normas de segurança foram rigorosamente cumpridas pelos organizadores do torneio. Em sinal de luto, o KFC Wambeek-Ternat, que reúne cerca de 600 jogadores em suas categorias, cancelou todas as atividades programadas para o fim de semana. O presidente do clube, Jos Donvil, lamentou a tragédia em nota oficial, ressaltando que o momento é de luto e de prestar apoio incondicional aos pais, aos treinadores e, em especial, ao irmão mais velho da vítima.



