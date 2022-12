Menino de 7 anos morre após se engasgar com chiclete

Da Redação

Menino recebeu os primeiros atendimentos no pronto-socorro da Santa Casa de Tupã (SP)

Em Tupã, no interior de São Paulo, um menino de 7 anos morreu após se engasgar com um chiclete.

De acordo com a polícia, o garoto, identificado como Arthur Martins Mariano, se engasgou com a goma de mascar na tarde de segunda-feira (26) e recebeu os primeiros atendimentos no pronto-socorro da Santa Casa de Tupã (SP), onde morava.

Depois, ele foi transferido para a Santa Casa de Marília, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta terça-feira (27).

A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Marília, e a Polícia Civil vai investigar o caso.

