Menino de 7 anos morre ao cair de playground dentro de escola

Um acidente ocorrido na tarde dessa quinta-feira (1º) em uma escola municipal de Capão Bonito, em São Paulo, terminou com a morte de um menino, de 7 anos. A vítima, identificada como André Juliano, sofreu uma queda no momento em que brincava no playground que fica instalado na instituição de ensino. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

De acordo com as informações das autoridades, o aluno sofreu uma fratura no pescoço por conta da queda. Equipes de socorro foram acionadas pelos funcionários da Escola Jornalista José Carlos Tallarico, porém, quando os socorristas chegaram, nada pôde ser feito.

Como André já não apresentava sinais vitais, o corpo dele foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Itapetininga para a realização do exame necroscópico.

As forças de segurança realizaram uma perícia no playground e, na sequência, um boletim de ocorrência por morte suspeita foi registrado. Não há informações se o acidente ocorreu durante o intervalo escolar ou se o estudante estava acompanhado de colegas ou monitores.

Em nota, a Secretaria de Educação de Capão Bonito lamentou o ocorrido.



"Expressamos aqui nossos mais sinceros sentimentos neste momento de extrema tristeza e dor. Pedimos a todos que direcionem suas preces para que toda sua família seja confortada."

Por conta do acidente, as aulas na Escola Jornalista José Carlos Tallarico foram suspensas por tempo indeterminado.

Com informações do G1.

