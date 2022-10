Menino de 5 anos tem oito costelas fraturadas por 'bagunçar demais'

Da Redação

A tia da criança afirmou que o menino passa os finais de semana na casa da mãe, onde foi agredido

Um criança, de apenas cinco anos de idade, foi brutalmente agredida pela mãe e pelo padrasto em São Vicente, no Litoral de São Paulo. O menino teve oito costelas e um braço fraturados. Após a agressão, a mãe fez um vídeo afirmando que na casa dela "ele não ia bagunçar".

A tia da criança afirmou que o menino passa os finais de semana na casa da mãe, onde foi agredido. No dia 28 de setembro, a mulher recebeu a notícia de que o sobrinho estava machucado e com diversos hematomas.

Ao ser procurada pelo pela equipe de reportagem do g1, a tia contou que os pais do padrasto foram as pessoas responsáveis por levar a criança para o hospital. “Soubemos que o marido da mãe dele [padrasto] o levou enrolado em um lençol para a casa dos pais dele [pais do padrasto] e que eles tinham levando meu sobrinho para o hospital. Na hora, ficamos perdidos sem entender direito o que estava acontecendo”, relatou.

Conforme Jessica, quando a família chegou ao hospital eles ficaram sem acreditar no estado de saúde em que a criança se encontrava. “Quando vimos o menino, foi um choque”, afirmou a tia.

Devido aos machucados, o menino foi transferido para a UTI pediátrica da Santa Casa de Santos. Os exames realizados constataram as fraturas, além de diversas marcas roxas pelo corpo.

O vídeo

Conforme o g1, no vídeo feito pela mãe, ela aparece falando com o menino após as agressões. A criança está sem roupas, encostado na parede e muito machucado. A mulher diz: “Tá rangindo tu? Tu tá rangindo e virando a cabeça? Dentro da minha casa você não vai fazer bagunça. Você não vai fazer bagunça”.

A mãe e o padrasto não foram encontrados. A família quer uma explicação sobre o ocorrido.

Fonte: Informações do g1.

