Menino de 5 anos é alvo de xingamentos em escola por ser negro

A mãe do garoto utilizou as redes sociais para denunciar o caso e alertar outros pais que cuidem da saúde mental de seus filhos

Um menino, de 5 anos, é alvo de xingamentos em uma escola na Zona Sul de São Paulo por conta da cor de sua pele. A mãe da criança, a estilista Claudete Alphonsus, divulgou uma sequência de stories em uma rede social na última sexta-feira (16), onde o filho aparece chorando e relatando ser chamado de "cocô" pelos colegas. Em um certo momento ele também pergunta: "Mamãe, um dia eu vou ficar branco"?.

Em uma entrevista ao g1, Claudete disse que notou um desânimo em seu filho nos últimos dias, então, decidiu conversar com ele. "Foi a coisa mais dolorosa de ouvir. Eu senti meu coração dilacerar e partir em pedacinhos. Sofri e chorei com ele. Peço a todos que tomem conta do mental de seus filhos pretos e não permitam que machuquem e nem permitam que eles façam seus filhos acharem que é feio por ser marrom! Ele tem 5 anos e já sofre o peso da cor… Não passarão…", desabafou a mãe.

A criança vive com os pais e a irmã mais velha na região do Campo Limpo, também na Zona Sul, e estuda em uma instituição de ensino particular, onde a situação vem acontecendo, desde 2021.

De acordo com a mãe do garoto, ela foi à escola na segunda-feira (19) para conversar com a direção do estabelecimento de ensino. Ela foi informada que o caso será averiguado.

"Hoje pela manhã realizamos uma reunião extensa com a escola do meu filho que nos informou que ira averiguar todo o ocorrido para nos trazer uma resposta. Por enquanto entendemos que há um caminho longo para que possamos superar essa situação", contou.



A mãe disse ainda estar contando com uma assessoria jurídica para tomar as medidas necessárias sobre o caso.

"Inicialmente pedimos a assessoria jurídica para averiguarmos todas as questões antes de tomarmos as medidas necessárias", disse.

