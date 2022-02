Da Redação

Menino de 4 anos morre após ser espancado por casal

O menino Guillermo Antonio Ramos de Campos, de 4 anos, morreu na última terça-feira (8), após passar dois dias internado no Hospital Regional de Cotia, na Grande São Paulo. Conforme a Polícia Civil, um casal suspeito de espancar a criança está preso. As informações são do R7.

De acordo com a polícia, uma mulher, de 19 anos, que seria amiga da mãe do menino, e o marido dela, são suspeitos de agredir o menino. Uma vizinha do casal foi quem socorreu a criança após escutar gritos.

A criança foi encaminhada para a unidade de saúde e a equipe médica acionou a Polícia Militar. (PM). Em depoimento, o casal relatou que o garoto estava com eles há cerca de três semanas. Ainda conforme informações dos suspeitos, a mãe havia deixado a criança sob os cuidados da dupla com vários hematomas.

Até o momento, a mãe do menino não foi localizada. O casal alegou ainda que a criança teria caído duas vezes e batido a cabeça.

Segundo a Polícia Militar, a vítima possuía escoriações antigas e recentes no rosto, braços, perna e joelho. Além de edema e lesão no quadril e no pênis. O garoto teve uma parada cardiorrespiratória e chegou a ser reanimado, mas não resistiu. O casal está preso e o caso segue em investigação.

Informações do site Istoé Gente.