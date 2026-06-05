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Menino de 4 anos morre após cair do 2º andar de hotel em SC

Queda ocorreu no fim da tarde desta quinta no Vale do Itajaí; Polícia Civil e Científica foram acionadas para investigar as causas do acidente

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.06.2026, 10:22:59 Editado em 05.06.2026, 10:22:54
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Menino de 4 anos morre após cair do 2º andar de hotel em SC
Autor Menino de 4 anos morreu após acidente doméstico em Blumenau - Foto: Reprodução

Uma criança de quatro anos morreu no final da tarde de quinta-feira (4) após cair da janela do segundo andar de um hotel localizado no bairro Ponta Aguda, em Blumenau, no Vale do Itajaí. O menino chegou a ser encaminhado a uma unidade de saúde da região, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos provocados pela queda.

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De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, o acidente teria ocorrido no momento em que a vítima se desequilibrou ao tentar observar um pássaro pela janela do estabelecimento. A mãe da criança, que estava em estado de choque, prestou o socorro imediato e contou com o apoio de uma terceira pessoa para transportar o filho rapidamente ao hospital.

Embora a versão inicial aponte para uma queda acidental motivada pela distração com a ave, as autoridades seguem apurando o caso e não descartam outras hipóteses. O local do incidente foi imediatamente isolado pelas forças de segurança para garantir a preservação da cena. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas e ficarão responsáveis pela condução das investigações e pela realização da perícia.

O menino era filho do auxiliar-técnico do Metropolitano, Everson Aguiar. O clube publicou uma foto da criança em uma rede social e desejou forças para a família após o ocorrido. “Neste momento de profunda dor, o Clube do Povo em nome da diretoria e do Conselho Deliberativo deseja forças à família, e que pai e mãe encontrem paz em meio à dor e ao luto", lamentou o clube.

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