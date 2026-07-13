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SANTA CATARINA

Menino de 3 anos sofre parada cardiorrespiratória após se afogar em rio

Vítima foi socorrida por familiares e policiais militares antes de ser encaminhada ao hospital

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.07.2026, 09:43:00 Editado em 13.07.2026, 09:42:53
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Menino de 3 anos sofre parada cardiorrespiratória após se afogar em rio
Autor O menino foi socorrido inconsciente e o estado de saúde atual dele não foi informado - Foto: Divulgação/IMAS/ND Mais

Uma criança de 3 anos foi hospitalizada após se afogar no Rio da Laje, em Sombrio, no Sul de Santa Catarina, e sofrer uma parada cardiorrespiratória na tarde deste domingo (12).

O menino foi socorrido inconsciente. Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, o garoto já havia sido retirado da água por familiares.

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Uma guarnição da Polícia Militar chegou em seguida e iniciou os primeiros procedimentos de reanimação na vítima, que estava sem os sinais vitais.

Na sequência, a equipe do 4º Batalhão de Bombeiros Militar assumiu o atendimento técnico e utilizou um desfibrilador externo automático para tentar reverter o quadro de parada cardiopulmonar.

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Após os procedimentos de emergência no local, o menino foi encaminhado às pressas ao Hospital Dom Joaquim, onde os médicos plantonistas deram continuidade às manobras de socorro. O estado de saúde atual dele não foi informado pela equipe médica.

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afogamento emergência médica Hospitalização parada cardiorrespiratória Rio da Laje Salvamento
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