Menino de 3 anos sofre parada cardiorrespiratória após se afogar em rio

Vítima foi socorrida por familiares e policiais militares antes de ser encaminhada ao hospital

Uma criança de 3 anos foi hospitalizada após se afogar no Rio da Laje, em Sombrio, no Sul de Santa Catarina, e sofrer uma parada cardiorrespiratória na tarde deste domingo (12).

O menino foi socorrido inconsciente. Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, o garoto já havia sido retirado da água por familiares.

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Uma guarnição da Polícia Militar chegou em seguida e iniciou os primeiros procedimentos de reanimação na vítima, que estava sem os sinais vitais.

Na sequência, a equipe do 4º Batalhão de Bombeiros Militar assumiu o atendimento técnico e utilizou um desfibrilador externo automático para tentar reverter o quadro de parada cardiopulmonar.

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Após os procedimentos de emergência no local, o menino foi encaminhado às pressas ao Hospital Dom Joaquim, onde os médicos plantonistas deram continuidade às manobras de socorro. O estado de saúde atual dele não foi informado pela equipe médica.

