Menino de 3 anos morre após ser atacado pelo rottweiler da família

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Arthur Felipe Oliveira foi sepultado nessa segunda-feira (13)

Um ataque de um cachorro da raça rottweiler resultou na morte de uma criança, de apenas 3 anos, no último domingo (12), em Teofilândia, na Bahia. De acordo com as informações do G1, o animal pertencia à família da vítima.

continua após publicidade .

O menino, que foi identificado como Arthur Felipe Oliveira, foi sepultado nessa segunda-feira (13).

O acidente ocorreu no momento em que a mãe de Arthur foi até o quintal da residência para alimentar o animal. A mulher não percebeu que estava sendo seguida pelo filho.

continua após publicidade .

O cachorro levou um susto ao notar a presença da criança, então, conseguiu se soltar de onde estava preso e atacou o menino.

Leia também: Menina de 4 anos morre após ser atacada pelo próprio cachorro

A mãe de Arthur Felipe entrou em luta com o cão e também foi ferida. Enquanto tentava libertar o filho, ela gritou por socorro e foi atendida por dois homens, sendo um deles da própria família e o outro um vizinho.



continua após publicidade .

Os homens conseguiram fazer com que o cachorro soltasse Arthur, mas, por conta dos ferimentos, o menino já estava sem vida. De acordo com a família, o rottweiler tem sete anos. O cão foi levado para um centro de animais em Conceição do Coité.

O caso é investigado pela Polícia Civil e acompanhado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA). A Prefeitura de Teofilândia emitiu uma nota de pesar pela morte de Arthur Felipe.

fonte: Reprodução/TV Bahia O cão foi levado para um centro de animais em Conceição do Coité.

Com informações do G1.



Siga o TNOnline no Google News