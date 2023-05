Menino de 2 anos que estava desaparecido em SC é encontrado em SP

Da Redação

Nicolas Areias Gaspar, de 2 anos de idade

Considerado desaparecido em Santa Catarina, Nicolas Areias Gaspar, de 2 anos, foi encontrado nesta segunda-feira (8) dentro de um veículo em São Paulo (SP), segundo a Polícia Militar de SC. A criança está com o Conselho Tutelar paulista.

A PM informou que um veículo suspeito passou a ser rastreado nesta segunda-feira. Além da criança, havia um casal no veículo, que não teve a identidade divulgada. Não foi informado se eles foram detidos.

LEIA MAIS: PC investiga desaparecimento de menino de 2 anos em Florianópolis

“Foi localizado esse veículo em São Paulo no dia de hoje, e fizemos contato com a Polícia Militar de São Paulo, para que eles fizessem a abordagem. Foi encontrada a criança ainda no veículo, e resgatada", informou ao g1 o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel Aurélio José Pelozato da Rosa.

Ainda segundo a polícia, os trâmites necessários para que o menino retorne para Santa Catarina estão sendo realizados em conjunto com a Polícia Civil. A viagem para buscar a criança deve acontecer na terça-feira (9).

Conforme a Polícia Civil, o menino havia sido visto pela última vez com a mãe em 30 de abril. Ela está internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O g1 não obteve informações sobre o motivo da internação.

O desaparecimento havia sido informado pela avó e tios maternos do menino em um boletim de ocorrência na quinta-feira (4), informou a delegada da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso da Capital (DPCami) de São José, Sandra Mara.

Com informações do g1.

