Da Redação

Menino de 2 anos prende cabeça em panela de pressão

Em Carmo do Rio Verde, norte de Goiás, um menino de 2 anos, ficou com a cabeça presa em uma panela de pressão nesta terça-feira (10). O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a criança.

Segundo a corporação, apesar do susto, o menino não se feriu e ficou calmo durante todo o trabalho de resgate dos bombeiros.

Segundo o tenente Antônio Carlos da Silva Moreira, que se deslocou com a equipe para o atendimento, a família estava desesperada com a situação e a criança estava bastante chorosa e agitada.

"Nosso primeiro passo foi pegar a confiança da criança com bastante diálogo. A princípio, a gente não sabia que panela que era. O menino estava bem agitado e ficou chorando o tempo todo no colo da mãe. Usamos um alicate que temos próprio para esse tipo de ocorrência", relatou o oficial.

Ele brincava com a panela em casa quando a cabeça ficou presa. Os bombeiros usaram um alicate para cortar as bordas do produto e movimentos leves para retirar o objeto sem provocar ferimentos na criança.

fonte: Reprodução/TV Anhanguera

Com informações: G1