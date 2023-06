Menino de 2 anos morre engasgado após engolir moeda de 10 centavos

Siga o TNOnline no Google News

Um menino, de apenas dois anos, morreu engasgado após engolir um moeda de 10 centavos no Estado de Alagoas. Identificado como Jackson Moisés Chagas, o pequeno foi levado para um hospital de União dos Palmares na segunda-feira (12) depois que engoliu o objeto.

A criança chegou na primeira unidade de saúde engasgado e teve uma parada cardíaca no local. O quadro de saúde dele piorou e então foi encaminhado para o Hospital Geral de Alagoas, em Maceió, onde não resistiu e faleceu nesta quarta-feira (14).

Familiares da criança afirmaram que negligência por parte da equipe médica e demora no atendimento teriam causado a morte de Jackson Moisés. "Eles não realizaram a manobra [para desengasgar] assim que ele chegou no hospital. Eles ficaram esperando sair o raio-x. Quando foi realizar a manobra, ele teve uma parada cardíaca e foi intubado. Teve que ficar esperando a transferência dele para outro hospital", relatou uma amiga da família ao UOL.

A criança se engasgou na segunda-feira, mas de acordo com a amiga da família, a moeda só foi retirada de dentro do menino nesta quarta. Ela diz que os parentes de Moisés pretendem acionar a Justiça contra o hospital.

Até a manhã desta quinta-feira (15), o corpo de Jackson Moisés continuava no Instituto Médico Legal. As informações são do UOL.



