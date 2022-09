Menino de 2 anos morre após ser atropelado por ônibus escolar em GO

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O motorista do veículo não conseguiu frear a tempo

Uma criança, de dois anos, morreu após ser atropelada por um ônibus escolar no início da tarde desta terça-feira (13), no município de Nova Crixás, em Goiás. A cidade fica localizada a 378 Km da capital goiana, no norte do estado.

continua após publicidade .

Conforme a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a mãe do menino relatou que o filho, Nicollas Gomes de Oliveira, teria se soltado da mão dela no momento em que o ônibus se aproximava. A criança saiu correndo em direção ao asfalto, e o motorista do veículo não conseguiu frear a tempo.

LEIA MAIS: Crianças morrem carbonizadas durante incêndio em residência

continua após publicidade .

Nicollas e a mãe, que não teve sua identidade revelada, estavam em um dos pontos de parada do ônibus. A responsável fazia companhia para o outro filho, um garoto de 5 anos, que aguardava o transporte escolar para ser levado para a escola.

O ônibus transportava cerca de 15 crianças no momento do acidente. O motorista foi ouvido na delegacia e apresentou os documentos que comprovam a habilitação regular. O homem foi liberado, mas o caso segue sendo investigado pela PCGO.





Fonte: Informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News