Menino de 2 anos desaparecido em SC é encontrado em carro em SP; polícia investiga o caso

Um menino de 2 anos desaparecido em Santa Catarina, há mais de uma semana, foi localizado na segunda-feira, 8, na zona leste de São Paulo. A criança tinha sido vista pela última vez no dia 30 de abril, em Florianópolis. Na sexta-feira passada, 5, um boletim de ocorrência foi registrado pela família do menor. Desde então, a polícia catarinense investiga o caso.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), a Polícia Militar de São Paulo encontrou na tarde de segunda-feira, na zona leste da capital paulista, a criança desaparecida. "O menor estava com um casal desconhecido, que foi preso em flagrante por tráfico de pessoas", disse a pasta. A informação da localização do menino também foi compartilhada nas redes sociais do SOS Desaparecidos da Polícia Militar de Santa Catarina. A criança passa bem.

Conforme a investigação, os policiais chegaram até o casal após serem informados, pelo setor de inteligência da polícia, que um carro envolvido em ação criminosa estava circulando pela região do Tatuapé. Os agentes localizaram o veículo e fizeram a abordagem do casal.

Segundo a SSP, no banco traseiro estava uma criança de 2 anos. Em contato com a polícia de Santa Catarina, foi constatado que havia a queixa do sumiço do menor.

A polícia de Santa Catarina informou que o veículo usado para transportar a criança era o mesmo que havia sido flagrado na região onde a criança tinha desaparecido. O carro tinha placas adulteradas, para dificultar sua identificação.

"O homem e a mulher, que não são casados entre si, foram presos em flagrante e devem passar por audiência de custódia nesta terça-feira, 9", acrescentou a SSP. A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar de São Paulo e deve retornar para os familiares também nesta terça-feira.

As forças de segurança de São Paulo permanecem em contato com a Polícia Civil de Santa Catarina para esclarecer os fatos.

"O carro, celulares e a cédula de identidade de um homem identificado como marido da mulher que estava no veículo foram apreendidos. Além da dupla, o homem e a mãe biológica da criança, que deu entrada em um hospital na Grande Florianópolis no último dia que a criança foi vista, também serão investigados pela polícia", afirmou a SSP.

No Instagram, o humorista Juliano Gaspar, tio do menino, compartilhou informações e foto do sobrinho na tentativa de ajudar nas investigações. "Minha irmã, mãe dele, está internada e não consegue dar informações de onde o deixou ou quem ficou com ele. Qualquer informação sobre seu paradeiro pode ser enviado aos números do post de forma completamente sigilosa. O ocorrido foi na Grande Florianópolis, mas ele pode estar em qualquer lugar", disse em publicação no sábado, 6.

Na segunda-feira, Gaspar informou que o sobrinho havia sido encontrado e agradeceu pelas mensagens de apoio que recebeu nos últimos dias. "Ele estava em São Paulo. É o que podemos dizer no momento. Mas está bem e salvo. Daremos mais detalhes, em breve. Nossa eterna gratidão", publicou após a criança ser encontrada.