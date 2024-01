Menino de 14 anos morre afogado após se enroscar em escada de piscina

Um adolescente de 14 anos morreu na tarde de quarta-feira (3) após ficar preso na escada de uma piscina e se afogar. A vítima, identificada como Arthur Sampaio Flores, se afogou na última sexta-feira (29) e ficou internado por cinco dias no Hospital Villa Lobos, em São Paulo.

De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o pai de Arthur disse que o filho estava na piscina com a mãe, em um condomínio de luxo no Parque da Mooca, Zona Leste de São Paulo, quando tentou passar pelos degraus da escada. Contudo, o corpo do jovem ficou preso em meio à estrutura, o fazendo afogar.

Os pais conseguiram retirar o adolescente da água e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a vítima para o hospital. Arthur acabou não resistindo e morreu após passar cinco dias internado na instituição de saúde.

O caso foi registrado como morte suspeita no 57° Distrito Policial, que requisitou exames ao Instituto Médico Legal.



