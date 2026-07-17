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BRIGA DE FAMÍLIA

Menino de 14 anos mata irmão de 17 durante briga por serviço em casa

O adolescente mais novo se armou com uma faca e golpeou o irmão

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.07.2026, 20:41:06 Editado em 17.07.2026, 20:41:00
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Menino de 14 anos mata irmão de 17 durante briga por serviço em casa
Autor Familiares tentaram socorrer a vítima em uma motocicleta em direção a uma unidade de saúde. No caminho, o veículo foi abordado por uma equipe do Samu - Foto: Reprodução/DOL

Um adolescente de 17 anos morreu após ser esfaqueado na tarde desta sexta-feira (17) em uma residência no distrito de Icoaraci, em Belém (PA). O principal suspeito é o irmão da vítima, de 14 anos, que foi apreendido pela polícia.

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Segundo informações preliminares, a briga entre os irmãos ocorreu durante uma tarefa doméstica. A mãe dos adolescentes, que havia retornado recentemente de Santa Catarina para morar com os filhos, teria pedido que eles organizassem algumas roupas. Após um desentendimento entre os dois, o adolescente mais novo se armou com uma faca e golpeou o irmão.

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Familiares tentaram socorrer a vítima em uma motocicleta em direção a uma unidade de saúde. No caminho, o veículo foi abordado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na esquina da Rodovia Augusto Montenegro com a Travessa da Brasília. Os socorristas constataram que o adolescente já estava sem vida.

Policiais militares preservaram a área para a perícia. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O adolescente de 14 anos foi conduzido à Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data), onde permanece à disposição das autoridades. O caso é investigado pela Polícia Civil. Familiares e testemunhas devem ser ouvidos nos próximos dias.

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