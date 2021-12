Da Redação

Menino de 13 anos morre afogado no Rio Iguaçu

Um adolescente de 13 anos morreu afogado na tarde de sábado (25), no Rio Iguaçu, em Porto União, Santa Catarina. Ele estava junto com seus pais quando foi levado pela correnteza.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas para ir até a localidade de Guaraú, próximo a Área Industrial de Porto União, onde ocorreu a situação. No local, foram iniciadas as buscas no rio com uma embarcação e um jet ski. Após algumas horas, o corpo foi encontrado próximo de onde ele desapareceu.

O Instituto Geral de Perícias (IGP) de Porto União foi acionada para prestar atendimento no local. O menor foi identificado como Cleiton Emanuel Oliveira Lima. O sepultamento aconteceu neste domingo (26), no Cemitério de Rio Azul.

Com informações: Portal Clique