Menino de 11 anos morre após cair de varanda do 5º andar de prédio em Manaus

Um menino de 11 anos morreu na manhã desta terça-feira, 30, após cair do quinto andar de um prédio no bairro Parque 10, em Manaus, capital do Amazonas. A queda da criança, da varanda do apartamento onde morava com a mãe e a irmã, aconteceu por volta das 9h. O socorro chegou a ser acionado, mas a morte foi constatada no local.

Segundo o delegado Gerson Oliveira, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros de Manaus, responsável pelo caso, o menino tinha diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA) e se comunicava com pouca ou nenhuma fala. No momento da queda, a criança estava sob os cuidados da irmã, uma adolescente de 14 anos.

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"A princípio, tratamos como morte acidental. Não percebemos no local e até agora não entendemos que houve negligência da parte da mãe ou da irmã", afirmou o delegado em entrevista à imprensa. "A gente não pode excluir a possibilidade de negligência dos pais. Mas, obviamente, a gente não pode controlar tudo que acontece. Aparentemente, nesse evento foi uma fatalidade e foi inevitável", disse.

Ele explicou que, na manhã desta terça, a mãe do menino saiu de casa às 6h30 para um exame admissional de emprego marcado para as 7h. Por isso, ela deixou o menino, que ainda estava dormindo, sob cuidados da irmã, diz o delegado. Os pais do menino são separados - o pai não mora em Manaus.

"A irmã estava meio sonolenta. Quando ouviu barulhos da criança pensou que pudesse estar pelo apartamento fazendo alguma coisa, mas não encontrou. Desceu para procurar lá embaixo e foi quando avisaram que ele tinha caído", contou Oliveira.

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De acordo com o delegado, a varanda era o único local do apartamento que o menino poderia ter acesso à parte externa. Os policias encontraram alguns pontos de rompimento na rede de proteção do local. A princípio, a polícia descarta uso de objeto cortante para abrir a tela.

"Tudo nos leva a crer que a criança tenha se precipitado ao empurrar aquela tela contra as guias que seguravam a tela. E aí, a tela veio a romper. A mãe supõe que tenha sido isso, que o menino possa ter jogado o travesseiro e depois tentado ir atrás do travesseiro. Ele costumava (brincar de) jogar objetos para ir atrás", afirmou Oliveira.