Menino de 11 anos mata criança de 10 em lar infantil

Apesar dos sinais de violência, ainda não há certeza de como o crime foi cometido

Uma menina de 10 anos foi assassinada em um lar infantil de Wunsiedel, na Alemanha. O principal suspeito é um menino de 11 anos. O caso aconteceu na terça-feira (4), porém, só ganhou destaque na imprensa internacional nesta sexta-feira (7).

De acordo com o portal Dailymail, a menina foi encontrada morta em seu quarto com sinais de violência. Provas coletadas na cena do crime indicam o envolvimento de um menino de 11 anos que estava na mesma instalação.

“Como o menino de 11 anos está abaixo da idade de responsabilidade criminal, ele foi colocado em uma instalação segura como medida preventiva”, afirmaram as autoridades locais.

Apesar dos sinais de violência, ainda não há certeza de como o crime foi cometido.

