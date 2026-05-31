Menino de 11 anos é atacado por tubarão e passa por cirurgia em Pernambuco

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

Um menino de 11 anos foi atacado por um tubarão na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, na tarde deste domingo, 31. Ele foi socorrido em estado grave e passou por cirurgia.

O garoto foi levado inicialmente ao Hospital da Aeronáutica e, depois, transferido para o Hospital da Restauração Governador Paulo Guerra para cirurgia.

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Segundo informações médicas, seu estado é grave, mas estável.

O Estadão buscou contato com o Corpo de Bombeiros e a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

A região é conhecida pela presença de tubarões. Em 2023, por exemplo, um adolescente de 14 anos teve a perna amputada após ser mordida por um tubarão na praia de Piedade.

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À época, o banho de mar, as práticas esportivas, o mergulho e a natação já eram proibidas e o local contava com placas de advertência à população.