Menino de 10 anos morre após engolir balão de festa

Um menino de 10 anos morreu após engolir um balão de festa em Luziânia, no Distrito Federal. Ele estava na casa de uma amiga da mãe quando o acidente aconteceu. A criança chegou a ser levada para uma unidade de saúde, mas não resistiu. Com informações do g1.

Pedro Henrique Silva, de 10 anos, estava brincando com outras crianças no sábado (12). Depois, foi até a cozinha e bebeu água. O menino disse que tinha engolido um balão de festa e, momentos depois, desmaiou.

O menino foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Ingá. Ele foi atendido, mas não resistiu. O caso será investigado pela Polícia Civil.

“Vamos ouvir a mãe dessa criança e demais pessoas que souberam do fato, que estavam na residência onde o fato aconteceu, para que possamos ver se realmente existe alguma responsabilidade a ser atribuída a alguém, se existe um responsável pela situação”, disse o delegado Fabiano Medeiros.

