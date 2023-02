Menino de 10 anos morre ao encostar em muro de prédio e sofrer choque

Da Redação

Um acidente resultou na morte de uma criança, de 10 anos, na tarde dessa quarta-feira (1º) em Goiânia, Goiás. Um menino, identificado como Cícero Geovan da Costa, morreu ao sofrer uma descarga elétrica assim que encostou no muro da casa em que morava.

Conforme as informações da família, o garoto estava jogando em seu celular e, ao perder uma partida, ficou triste. Devido a isso, ele encostou no muro para chorar, mas, ao ter contato com a construção, sofreu um choque. Tudo ocorreu porque Cícero tocou em uma caixa de metal que estava energizada.

Quem encontrou o menino desacordado foi uma prima. "Ela pegou nele, sentiu que ele estava tomando choque e gritou: 'corre, que o Geovan tá desmaiado, levando choque'", contou a mãe do menino, Cícera da Costa, em entrevista à TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo em Goiás.

Para afastar Cícero da fonte de energia, a família utilizou uma toalha. Logo após, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada.

"Após mais de 40 minutos de trabalho de reanimação, inclusive com presença de médicos, não foi possível recobrar os sinais vitais da vítima, atestando o óbito", afirmou o tenente Heitor Braga de Paula.



Peritos da Polícia Civil foram até o local e identificaram que um fio desencapado dentro da caixa estava em contato com a porta de ferro, o que serviu como condutor de energia.

Agora, a família espera levar o corpo da criança de volta para a cidade natal dele, Exu (PE), para o enterro.

Com informações do UOL.

