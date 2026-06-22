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ITAJAÍ

Menino de 10 anos fica em estado grave após trave cair sobre sua cabeça em SC

Criança foi socorrida pelo Samu, entubada e encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.06.2026, 17:59:22 Editado em 22.06.2026, 17:59:17
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Menino de 10 anos fica em estado grave após trave cair sobre sua cabeça em SC
Autor Caso ocorreu no bairro Nossa Senhora das Graças - Foto: Reprodução/NSC TV

Um menino de 10 anos está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Infantil Pequeno Anjo após uma trave cair sobre a sua cabeça. O acidente aconteceu na tarde de domingo (21), em uma quadra esportiva localizada no bairro Nossa Senhora das Graças, na cidade de Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina. O local onde ocorreu o incidente estava passando por reformas.

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Após a queda da estrutura, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar os primeiros socorros à vítima. Devido à gravidade do impacto, o garoto foi rapidamente encaminhado ao hospital, onde precisou ser entubado e submetido a um procedimento cirúrgico de emergência ainda no domingo.

A Prefeitura de Itajaí não soube informar, até a manhã desta segunda-feira (22), se a quadra estava interditada devido às obras ou se havia algum jogo em andamento no momento em que a trave cedeu. Em nota oficial, a administração municipal declarou que abrirá um procedimento próprio para investigar de forma detalhada as circunstâncias do ocorrido, buscando esclarecer as causas do acidente e apontar eventuais responsabilidades. O município também prestou solidariedade à família e desejou a pronta recuperação da criança. O caso deve ser acompanhado pela Polícia Civil.

As informações são do G1.

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acidente esportivo hospitalização infantil investigação de acidentes segurança em obras Serviço de Atendimento Móvel de Urgência solidariedade familiar
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