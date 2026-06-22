Menino de 10 anos fica em estado grave após trave cair sobre sua cabeça em SC

Um menino de 10 anos está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Infantil Pequeno Anjo após uma trave cair sobre a sua cabeça. O acidente aconteceu na tarde de domingo (21), em uma quadra esportiva localizada no bairro Nossa Senhora das Graças, na cidade de Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina. O local onde ocorreu o incidente estava passando por reformas.

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Após a queda da estrutura, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar os primeiros socorros à vítima. Devido à gravidade do impacto, o garoto foi rapidamente encaminhado ao hospital, onde precisou ser entubado e submetido a um procedimento cirúrgico de emergência ainda no domingo.

A Prefeitura de Itajaí não soube informar, até a manhã desta segunda-feira (22), se a quadra estava interditada devido às obras ou se havia algum jogo em andamento no momento em que a trave cedeu. Em nota oficial, a administração municipal declarou que abrirá um procedimento próprio para investigar de forma detalhada as circunstâncias do ocorrido, buscando esclarecer as causas do acidente e apontar eventuais responsabilidades. O município também prestou solidariedade à família e desejou a pronta recuperação da criança. O caso deve ser acompanhado pela Polícia Civil.

As informações são do G1.