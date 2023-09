Menino de 10 anos captura jaú do tamanho dele no Rio Pardo: 'Deu medo'

O pescador mirim Jordan Mati Gibram, de 10 anos, teve uma surpresa durante uma pescaria no Rio Pardo, em Jaborandi, São Paulo, nessa segunda-feira (4). O estudante conseguiu fisgar um peixe que ultrapassa o 1,40 metro e tem o dobro do peso dele.

O pequeno conversou com a imprensa e revelou ficar impressionado com o tamanho do animal, que é um jaú de 60 kg. “Eu senti que parecia um enrosco em pedras no fundo. Chamei meu pai e falei que a linha estava enroscada. Estava muito pesado e eu não conseguia puxar para lugar nenhum. Só na hora que pegaram na linha da vara que eu acreditei que era peixe. Eu fiquei assustado pelo tamanho, deu medo. Eu já peguei uns peixes, mas esse foi o maior da minha vida”, disse o menino em uma entrevista ao G1.

O pai do "pescador premiado", o delegado Jordan Viana Gibram, precisou da ajuda dos amigos para retirar o peixe da água. Inclusive, eles levaram cerca de 20 minutos para realizar a remoção.

Assim que se deparou com o "gigante", o grupo logo registrou uma foto para derrubar aquele famoso ditado "história de pescador". “Nunca tinha visto aqui no Rio Pardo. Já tinha ouvido falar, mas, pessoalmente, nunca. Se tivessem me falado, acharia que é exagero, era mentiroso. Pescador é mentiroso, mas tem vídeo e foto”, brincou o chefe da pescaria, Cristiano Alves Duca.

O menino salientou que, quando capturou o jaú, pensou apenas em uma coisa: deixá-lo em liberdade. “Eu não pensei em comer, eu pensei em deixar ele na liberdade, para ele viver mais e ficar livre”, afirma.

O pai do menino acredita que a pescaria, que era simplesmente lazer, virou uma verdadeira lição para a vida do filho.

“Eu espero que a gente consiga passar esse sentimento de que quando se consegue preservar, os filhos e os netos vão conseguir ter essa mesma experiência espetacular de pegar um peixe desse tamanho, num lugar preservado dessa maneira. Espero que eles aprendam pelo menos com o exemplo. O Jordan aprendeu na prática e da melhor maneira. Pescar e soltar depois para que se reproduza e possa entrar na linha de outro pescador e dar a ele a mesma alegria a ele”, afirma Jordan.

As informações são do G1.

