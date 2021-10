Da Redação

Menino de 10 anos cai de laje e fica com vergalhão no braço

O Corpo de Bombeiros de Montes Claros, no Norte de Minas, foi mobilizado no início da tarde desta sexta-feira (15) para socorrer um garoto de 10 anos que caiu de uma laje e ficou com um vergalhão de ferro atravessado no braço.

O 7º Batalhão dos Bombeiros foi acionado por volta das 13h45. Os solicitantes contaram que a criança estava brincando na laje de uma residência no bairro Vilage do Lago quando acabou despencando, caindo sobre um muro de 2 metros de altura onde estava a peça metálica.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram o menino sentado sobre o muro e com o braço esquerdo transfixado pelo vergalhão.

Os bombeiros tranquilizaram a criança enquanto avaliava a situação. Foi definido então que o ideal seria realizar um corte seguro na base do metal, próximo ao muro.

Depois disso, o objeto cortado logo após ser estabilizado no braço da vítima com ataduras e compressas, para que ele pudesse ser levado ao hospital onde a retirada da peça seria feita.

Depois da remoção, a criança foi repassada para uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o enviou para um hospital da região não precisado.

